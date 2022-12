Palermo, il Rotary raccoglie regali per i bambini di famiglie indigenti

L’iniziativa è stata ideata e promossa da Paolo Lo Iacono, socio e past president del Rotary Club Palermo Teatro del Sole

Anche quest’anno “Rigiochiamo” del Rotary club Palermo Teatro del Sole si conferma tra le attività più importanti del Club. L’iniziativa, ideata e promossa da Paolo Lo Iacono, socio e past president del Club, consiste in una sorta di banco del regalo ottenuto raccogliendo i giocattoli non più usati da mettere a disposizione dei genitori in difficoltà e dare loro modo di non privare i propri figli della gioia del ricevere i regali di Natale da parte dei propri cari.

Più di 150 giocattoli sono stati raccolti in pochi giorni grazie anche alla raccolta effettuata con il prezioso contributo della scuola Alberico Gentili. I soci li hanno sanificati, impacchettati nelle tradizionali carte natalizie da regalo. I pacchetti sono così stati suddivisi e contrassegnati per genere ed età. I giocattoli sono stati consegnati al centro Padre Nostro, alla chiesa di Sant’Antonino da Padova e alla parrocchia Roccella.

Ciascun centro ha ricevuto 55 regali. I genitori potranno recarsi nei suddetti centri e usufruirne.

Il progetto vuole essere d’aiuto per tutte quelle famiglie che trovandosi in difficoltà economiche non riuscirebbero a far trovare un dono ai propri bimbi in occasione del Natale, o per qualsiasi altra ricorrenza, donando dignità agli adulti e felicità ai piccoli. Il progetto ha un risvolto anche ambientale evitando che tanti giochi vengano conferiti nelle discariche.