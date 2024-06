Palermo, numerosi incendi nella notte: individuato l’autore del rogo a Marineo

Al termine dell'attività di messa in sicurezza dell'area di Marineo, le autorità avrebbero rintracciato e fermato l'autore dell'incendio

Ore di roghi, fiamme e incendi dolosi nel palermitano, luogo tra i più colpiti del momento da questo fenomeno che ha impegnato le forze dei forestali, carabinieri e vigili del fuoco. Tra le aree colpite c’è quella di Marineo, dove sarebbe stato anche possibile risalire all’autore dell’incendio.

Marineo, rintracciato l’autore dell’incendio: le indagini

Al termine dell’attività di messa in sicurezza dell’area di Marineo, le autorità avrebbero rintracciato e fermato l’autore dell’incendio. Inoltre, sono state aperte anche le indagini per individuare chi ha appiccato il secondo rogo di queste ore, quello della zona di Villafrati. In questa area, le fiamme si sono prorogate dalla strada alle campagne, bruciando diversi ettari di grano. Discorso analogo alla Villa del Sole. I vigili del fuoco, infine, sono stati impegnati anche nello spegnimento delle fiamme a Balestrate, Trappeto, Partinico e Misilmeri. Ovunque – dopo aver rintracciato l’autore dell’incendio di Marineo- è partita la ricerca dei responsabili di questi roghi.