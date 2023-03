Palermo, incendio in un seminterrato: vigili del fuoco domano rogo

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio

Alcune squadre dei vigili dl fuoco di Palermo sono state impegnate oggi, a partire dalle 7, per domare le fiamme all’interno di un’abitazione al piano interrato di un edificio in pieno centro di Palermo, in via Canonico Rotolo.

Al via le operazioni di bonifica e messa in sicurezza

Sul posto hanno operato 11 pompieri con Autoscala, ABP (Auto Botte Pompa) e APS (Auto Pompa Serbatoio). L’incendio è stato domato e le squadre stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio.