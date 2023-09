Palermo, incendio in una lavanderia

Una lavanderia di Palermo è stata completamente distrutta dalle fiamme. Nella notte nel quartiere Noce i pompieri hanno domato il rogo.

Una lavanderia di Palermo è stata completamente distrutta dalle fiamme. Nella notte in via Rinaldo Montuoro 14, nel quartiere Noce, i Vigili del Fuoco hanno domato il rogo. L’incendio è divampato intorno alle 4 nell’attività commerciale. Le squadre del Comando Provinciale hanno lavorato fino a questa mattina per bonificare la zona ed effettuare la verifica della stabilità del palazzo. Fortunatamente non si registrano feriti. Non è ancora chiara la ragione che ha determinato lo scatenarsi delle fiamme. I capi d’abbgliamenti custoditi o in lavorazione sono stati inceneriti.

Intervento di militari e Comune

I pompieri hanno utilizzato un flex per aprire un varco nella saracinesca dei locali. Fortunatamente l’intervento ha consentito che il rogo non si propagasse alle abitazioni dei piani soprastanti. Sul posto i Carabinieri della Stazione Uditore che si stanno occupando delle indagini. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stata pure richiesta la presenza di un tecnico del Comune. Dalle prima informazioni si potrebbe trattare di un’azione dolosa.