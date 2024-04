Palermo, grave incidente nella notte: due auto si scontrano, una si ribalta e finisce contro un palo

A seguito dell'impatto sono rimaste ferite due persone, fortunatamente non in gravi condizioni

Nella notte tra il 13 e il 14 aprile, si è verificato un grave incidente a Palermo nei pressi di corso Alberto Amedeo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto e, secondo le prime ricostruzioni, una di queste si sarebbe ribaltata un paio di volte prima di sbattere contro un palo della cartellonistica stradale. A seguito dell’impatto, sono rimaste ferite due persone fortunatamente non in gravi condizioni.

Palermo, grave incidente nella notte: la ricostruzione

Intorno all’una di notte, si è verificato un grave incidente stradale in corso Alberto Amedeo, a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sarebbero state due auto: una BMW e una Suzuki. Ad avere la peggio è stata quest’ultima che, dopo lo scontro con l’altra auto, si è ribaltata più volte e ha arrestato la corsa impattando contro un palo delle segnalazioni stradali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nessun ferito grave

Intervenuti sul posto, i soccorsi hanno assistito le due persone rimaste ferite dall’incidente. Per fortuna, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni e i due sono stati trasferiti all’ospedale Civico di Palermo per ulteriori accertamenti.