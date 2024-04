Palermo, rapina e aggressione ai danni di un turista tedesco

Dopo essere stato picchiato nei pressi di via Roma (altezza via Bologna) all'uomo sarebbe stato anche sottratto lo smartphone

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, ci sarebbe stata una violenta aggressione a Palermo. Due giovani, infatti, avrebbero messo nel mirino un turista tedesco. Dopo essere stato picchiato nei pressi di via Roma (altezza via Bologna) all’uomo sarebbe stato anche sottratto lo smartphone. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire a quanto accaduto.

Palermo, aggressione per un turista tedesco: la ricostruzione

Attimi di paura tra le vie di Palermo dove, nella giornata di sabato 13 aprile, un turista tedesco sarebbe stato aggredito. Nel mirino delle indagini due giovani che – secondo quanto raccontato dalla vittima – lo avrebbero picchiato e poi, una volta terminata l’aggressione fisica, gli avrebbero sottratto il cellulare. L’episodio è accaduto nei pressi di via Roma (all’altezza di via Bologna) e, anche grazie all’acquisizione delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dello sfortunato turista tedesco, i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto.