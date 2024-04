Whatsapp smette di funzionare, milioni di utenti in panico

È probabile che siano stati fatti degli aggiornamenti, ma per il momento non sono state rilasciate informazioni

Whatsapp ha smesso di funzionare per qualche minuto nella giornata di oggi e improvvisamente il mondo sembra essersi fermato tra messaggi che non sono stati inviati e persone che non hanno potuto riceverli. Oramai l’app di messaggistica è utilizzata in tutto il mondo e basta qualche minuto di down per fare in modo che milioni di persone inizino subito a chiedersi cosa stia succedendo.

Adesso sembrerebbe che l’applicazione abbia ripreso il suo normale funzionamento. È probabile che siano stati fatti degli aggiornamenti, ma per il momento da parte di Whatsapp e della sua società madre Meta non è stata rilasciata alcuna informazione a riguardo. Numerose invece le segnalazioni degli utenti che hanno riscontrato disagi.

