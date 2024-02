Farmaci e pillole venduti illegalmente su WhatsApp: denunciato 50enne catanese

L'uomo secondo gli inquirenti reperiva su siti esteri i farmaci, per poi rivenderli a prezzi tra i 2 mila e i 5 mila euro su WhatsApp

Un 50enne catanese che vendeva online farmaci per aumentare le prestazioni sessuali e anabolizzanti è stato denunciato dalle autorità. L’uomo, con precedenti per episodi analoghi, commerciava le sostanze abusivamente nel Catanese.

Farmaci venduti illegalmente su WhatsApp



Gli agenti hanno accertato come l’uomo reperisse su siti esteri non autorizzati farmaci e sostanze. Il 50enne lavorando come rappresentate di integratori e proteine, avrebbe parallelamente venduto sottobanco farmaci e sostanze vietate. I farmaci erano inviati agli acquirenti attraverso un servizio di consegna a domicilio o per posta, mentre il pagamento avveniva in contanti nel primo caso o attraverso un conto intestato all’uomo. Sul telefonino del 50enne era presente una lista con centinaia di clienti, con continui ordini di farmaci che venivano effettuati tramite WhatsApp.

Farmaci venduti a prezzi tra i 2 mila e i 5 mila euro: i medicinali sono stati sequestrati

Tra questi i farmaci più richiesti quelli volti a migliorare le prestazioni sessuali. L’attività avrebbe fruttato all’uomo circa 3 mila euro a settimana, vendendo le pillole, anche scadute da mesi, a prezzi che oscillavano tra i 2 e 5 euro. Durante la perquisizione a casa dell’uomo, sono stati rinvenuti ulteriori farmaci senza alcuna prescrizione medica. Il 50enne è stato infine denunciato per i reati di commercio di medicinali guasti, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica venduti senza ricetta ed importazione di medicinali non autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Tutti i medicinali sono stati sottoposti a sequestro penale.

