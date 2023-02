Palermo, incremento orario per quasi 1.800 dipendenti comunali

Ieri le prime firme sui contratti dei dipendenti part-time per il passaggio a trenta ore settimanali. Il sindaco Roberto Lagalla: “Un beneficio per le famiglie e per l’azione amministrativa del Comune”

PALERMO – Sono in tutto 1.777 i dipendenti part-time del Comune che hanno aderito al piano dell’amministrazione sull’aumento a trenta ore di lavoro settimanali. La misura è stata inserita nel Piano di fabbisogno, adottato dopo la delibera di Giunta del 20 febbraio. In particolare, a firmare un nuovo contratto saranno 236 dipendenti di categoria A1, 1.115 di categoria B1, 353 di categoria C1 (tra questi anche 137 agenti della polizia municipale che usufruiscono anche di fondi di un progetto ministeriale), 39 di categoria D1 e 34 di categoria D3.

I 1.777 dipendenti part-time in questione si vanno ad aggiungere ai contratti a 36 ore per dipendenti dell’Area delle Politiche sociali (108) e a quelli sempre a 36 ore per i dipendenti dell’Area Scuola (213) per un totale di 321 contratti a tempo pieno a valere sul Fondo di solidarietà comunale.

“Con l’aumento a trenta ore dei dipendenti part-time del Comune – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione dà una risposta concreta a una vasta platea di lavoratori, frutto di un impegno e un percorso intrapreso fin dall’inizio di questa sindacatura. Il passaggio compiuto dalla Giunta, che ringrazio, è fondamentale per il rispetto dei diritti di questi dipendenti e delle loro famiglie, ma lo è anche in termini di apporto all’azione amministrativa del Comune di Palermo, che potrà chiaramente beneficiare dell’aumento ore di una fetta dei suoi dipendenti”.

“Questo – ha concluso il primo cittadino – è uno dei primi e decisivi effetti del Patto firmato di recente con lo Stato che ci permette di guardare al futuro della città con maggiore fiducia e l’auspicio è che possa dare un impulso alle motivazioni degli stessi dipendenti”.

“Con l’aumento dei pensionamenti al Comune – ha detto l’assessore al Personale, Dario Falzone – non era più il momento di tergiversare e questa Amministrazione ha dato un segnale tempestivo ai dipendenti comunali. Ringrazio i sindacati per il prezioso contributo e per aver condiviso il percorso che oggi porta a questo importante risultato, raggiunto anche grazie all’impegno del settore delle Risorse umane del Comune”.

Ha parlato di una “giornata importante” per il Municipio anche il vice sindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi, la quale ha voluto sottolineare come “per l’amministrazione rappresenta anche un segnale importante il fatto che sia la Ragioneria comunale, sia il Collegio dei revisori abbiano dato il via libera, esprimendo parere favorevole, a questa operazione che restituisce dignità ai lavoratori”.

Soddisfazione per la sigla sui contratti è stata espressa in particolare dai sindacati, che hanno parlato di “un risultato ottenuto dopo anni di battaglie e che finalmente rende giustizia ai dipendenti e alle loro famiglie”. Per Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Nicolò Scaglione (Csa-Cisal), Mario Basile (Cisl Fp) e Ilioneo Martinez (Uil Fp), oltre ai gruppi Rsu “grazie al lavoro sinergico di sindacati, amministrazione attiva e uffici abbiamo fatto un altro passo verso il tempo pieno per tutti i dipendenti. Non possiamo che essere soddisfatti per questo risultato concreto, considerate le condizioni dell’ente, che consentirà inoltre di garantire maggiori servizi alla città”.

Dopo la firma di ieri dei lavoratori di categoria C e D, il calendario prevede per oggi il turno della categoria B (dalla lettera A alla lettera C) dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17 e, sempre agli stessi orari, giovedì 23 febbraio (dalla lettera D alla lettera L). Venerdì 24 febbraio il turno dei lavoratori dalla lettera M alla Q e lunedì 27 febbraio (dalla lettera R alla lettera Z). Martedì 28 febbraio sarà invece il turno dei lavoratori di categoria A e mercoledì 1 marzo gli agenti di Polizia municipale.