Palermo, Lagalla su aggressione Vigili Urbani: “Ferma condanna”

“Esprimo ferma condanna per l’aggressione subita da due agenti della Polizia municipale in servizio durante i controlli nelle ore della movida. Si tratta di verifiche che vedono la Polizia municipale in prima linea e gli sforzi, insieme alle altre forze dell’ordine, si sono moltiplicati negli ultimi mesi per garantire maggiore sicurezza. Un fatto del genere è ingiustificabile e, nel manifestare vicinanza e solidarietà agli agenti aggrediti, auspico che vengano presto individuati i responsabili”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, avendo appreso che due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti, l’altro ieri notte, in via dei Chiavettieri, dove fino a tarda notte si riuniscono decine di giovani.