Aggressione ad agente di polizia, violenza alla Bagheria Urban Fashion

L'assessore Tripoli ha espresso "solidarietà al comando della polizia municipale per l'aggressione al tenente Pilato" e promesso di continuare a lavorare per la sicurezza pubblica.

Brutale aggressione ai danni di un agente della polizia municipale di Bagheria (PA), Salvatore Pilato, a opera di due ragazzi.

L’episodio si è verificato nel corso della manifestazione Bagheria Urban Fashion, dove il poliziotto era in servizio per la sicurezza dei partecipanti e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Aggressione ad agente di polizia a Bagheria

Secondo una prima ricostruzione, due ragazzi avrebbero avvicinato e aggredito Pilato ieri mentre si trovava nei pressi di postazione mobile di corso Umberto I per garantire l’ordine e la sicurezza dei manifestanti.

Pare che i due giovani stessero procedendo con una moto elettrica sul marciapiede del corso principale, nonostante il divieto di circolazione previsto per quell’ora e il divieto di circolare con mezzi sul marciapiede. Richiamati dal poliziotto, sarebbero scesi dal mezzo e – dopo aver picchiato il vigile urbano – si sarebbero dati alla fuga.

Avviate le indagini, i due sono stati identificati. L’agente aggredito si è recato al Policlinico di Palermo, dove ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Fortunatamente, sarebbe in buone condizioni.

La solidarietà dell’assessore Tripoli

“Esprimo solidarietà al comando della polizia municipale per l’aggressione al tenente Pilato. Oltre al presidio fisso su corso Umberto I della PM, attivato già dall’anno scorso, l’amministrazione comunale ha incontrato nei giorni scorsi, per discutere le problematiche inerenti la sicurezza anche le altre forze dell’ordine”, ha commentato l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli in una nota.

Immagine di repertorio