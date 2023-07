Palermo, l’elenco dei convocati per il ritiro: Buttaro rinnova fino al 2027

I giocatori si raduneranno in Veneto, in vista del ritiro che si svolgerà in Trentino Alto Adige, tra Ronzone e Pinzolo, dal 9 luglio al 4 agosto

Il Palermo di Eugenio Corini inizia la preparazione in vista del campionato di serie B 2023/2024. Il club rosanero ha reso nota la lista dei calciatori che domani si raduneranno in Veneto, in vista del ritiro che si svolgerà in Trentino Alto Adige, tra Ronzone e Pinzolo, dal 9 luglio al 4 agosto.

Ecco la lista: Aurelio, Broh, Brunori, Buttaro, Corona, Damiani, Di Mariano, Gomes, Jensen, Lucioni, Marconi, Massolo, Mateju, Nespola, Pigliacelli, Saric, Segre, Soleri, Stulac, Valente. Ionut Nedelcearu, in seguito agli impegni con la Nazionale rumena, si aggregherà al gruppo il 9 luglio.

ll Palermo comunica di aver prolungato il contratto di Alessio Buttaro. Il calciatore si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. “E’ davvero una grande emozione – dichiara il difensore rosanero – a Palermo ho trovato le condizioni ideali per crescere come uomo e come calciatore. Sono consapevole che soltanto con il duro lavoro ed il vero sacrificio potrò essere utile alla squadra per lottare gara dopo gara e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. Voglio ringraziare il Palermo FC e tutta la famiglia del City Football Group per aver creduto in me ed i nostri fantastici tifosi per il loro interminabile sostegno”.