Palermo, mamma tenta di uccidere figlio a coltellate: arrestata

Questa mattina, nel quartiere Cep, una mamma con un coltello da cucina ha provato ad uccidere il proprio figlio: la polizia l'ha arrestata

Dramma familiare a Palermo.

Questa mattina. infatti, nel quartiere Cep, una donna ha accoltellato il figlio con un coltello da cucina.

La vittima, rimasta ferita all‘addome, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari per poi venire trasportata in ospedale ed essere sottoposta ad intervento chirurgico.

Mamma arrestata per tentato omicidio

La polizia ha provveduto ad arrestare la madre con l’accusa di tentato omicidio.

Le autorità avrebbero già rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma utilizzata dalla mamma: un coltello da cucina.

Da chiarire restano tuttavia i motivi che abbiano spinto la donna a compiere il gesto.

La chiamata della mamma alla polizia: “Ho accoltellato mio figlio”

E’ stata una donna, residente nello stesso palazzo della vittima e della madre che lo ha accoltellato, a segnalare, intorno alle 8 di questa mattina, un accoltellamento avvenuto all’interno del suo condominio, nel quartiere Cep di Palermo.

Subito dopo, alla Sala operativa della questura, è arrivata una seconda chiamata in cui una donna raccontava di aver accoltellato il proprio figlio.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la madre sul pianerottolo di casa in evidente stato di agitazione e, all’interno dell’appartamento, il figlio con una ferita all’addome e soccorso dai sanitari.