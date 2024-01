Palermo, miglioramento dei servizi e formazione dei giovani

Questo il duplice obiettivo del progetto di Servizio civile universale che vedrà coinvolti 276 ragazzi del territorio all’interno delle strutture dell’Asp presenti nel capoluogo e in provincia

PALERMO – Un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro e un’occasione per crescere confrontandosi, ma anche un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla propria famiglia.

Il Servizio civile per 276 giovani palermitani

È l’opportunità che offre il Servizio civile universale, che vedrà coinvolti 276 giovani nelle strutture di città e provincia dell’Asp di Palermo. Il progetto, promosso dall’Ente Aress Fabiola e denominato “Informazioni in circolo”, vedrà impegnati i giovani selezionati cinque giorni a settimana per complessive 25 ore in attività di: accoglienza e assistenza all’utenza; sportelli informativi e attività informative territoriali; supporto alla compilazione di modulistica per richiedere l’attivazione di servizi quali, ad esempio, l’Adi (Assistenza domiciliare integrata), servizi riabilitativi, esenzione ticket o prenotazione di esami e visite specialistiche.

“L’obiettivo del progetto – ha spiegato il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Daniela Faraoni – è di facilitare le procedure di accesso ai servizi dell’Asp di Palermo. I giovani selezionati avranno una concreta opportunità di maturare un’esperienza umana e professionale utile per il loro futuro, collaborando e contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi e all’umanizzazione delle prestazioni assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria”.

In tutto sono 24 le strutture dell’Asp (dieci nel capoluogo e 14 nei vari centri della provincia) che per dodici mesi accoglieranno 276 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (massimo 28 anni e 364 giorni) che, oltre a ricevere un assegno mensile di 507,30 euro, avranno – così come tutti coloro che prestano Servizio civile universale – la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici e il riconoscimento del tirocinio universitario “nell’ambito specifico di intervento”.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024. Per presentare la domanda in questione è obbligatorio essere in possesso di credenziali Spid, il Sistema pubblico d’identità digitale con un livello di sicurezza 2.

“Per maggiori informazioni – hanno precisato i responsabili dell’iniziativa – si invita a consultare il sito internet www.aressfabiola.it oppure contattare l’Ente coprogettante al numero di telefono 091/8145381. La selezione dei volontari verrà effettuata direttamente dallo staff dell’Ente Aress Fabiola con risorse umane in possesso di specifica esperienza nella selezione del personale”.