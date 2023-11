Palermo, muore il boss Lauricella

È morto il boss palermitano di 69 anni Antonino Lauricella, da tempo malato. Nel quartiere della Kalsa lo chiamavano "Scintilluni".

È morto il boss palermitano di 69 anni Antonino Lauricella, da tempo malato. Nel quartiere della Kalsa, luogo in cui viveva, lo chiamavano “Scintilluni“. Il soprannome, però, non è stato mai apprezzato dall’uomo che si è attribuito l’appellativo di “Nino il bello”.

La vita del capomafia

È stato parte della famiglia del boss Masino Spadaro e del capomafia Gerlando Alberti. Nel 2011 Lauricella, a seguito di un periodo di latitanza, è stato arrestato per traffico di droga, omicidio, mafia ed estorsione. I vertici famoso di Cosa nostra furono decimati e aveva così iniziato la sua scalata. Nel 1996 è stato colpito da alcuni ordini di carcerazione per diversi omicidi e arrestato un anno più a Busto Arsizio, in quel di Varese. Nello specifico Lauricella è sfuggito dopo un blitz scaturito dalle dichiarazioni del pentito Francesco Famoso, esattore del racket delle estorsioni. Lauricella fu latitante fal 3 ottobre 2005 fino al dicembre 2011 quando gli agenti della squadra mobile di Palermo lo fermarono nel mercato di Ballarò.