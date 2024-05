Palermo, piano “anti buche”: buoni propositi e malumori

L’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando, ha fatto il punto sugli interventi avviati per il rispristino del manto stradale in numerose zone della città e chiesto ai cittadini pazienza per i conseguenti disagi

PALERMO – Le condizioni delle arterie cittadine stanno creando da tempo non pochi grattacapi ad automobilisti, motociclisti, pedoni e utenza della strada in generale. I tanti anni di scarsa – o addirittura assente – manutenzione hanno infatti causato grandi disagi e restituito alla città moltissime zone rosse.

Maggiore sicurezza sulle strade urbane

Lo sa bene l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla, che negli ultimi tempi ha cercato di prendere in mano la situazione per assicurare una maggiore sicurezza sulle strade urbane. La scorsa settimana, per esempio, hanno preso il via i lavori di manutenzione sulla rete stradale della IV Circoscrizione, nell’ambito del I Contratto attuativo dell’Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi ed aree pubbliche nel comune di Palermo.

Lavori in via Ernesto Basile (sia direzione mare che direzione monte), via Brasa; viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da Via Pitrè a Corso Calatafimi e secondo tratto da Corso Calatafimi alla rotonda di Via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare. “Si tratta – hanno fatto sapere dal Municipio – di circoscritti interventi di manutenzione straordinaria, individuati in seguito a un puntuale monitoraggio realizzato dagli Uffici tecnici e che saranno seguiti da ulteriori interventi, già programmati e in fase di affidamento, che interesseranno le altre Circoscrizioni comunali”.

Il punto della situazione dell’assessore Totò Orlando

A fare il punto della situazione ci ha pensato, in questi giorni, anche l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando, che ha raccontato lo sforzo di esecutivo e uffici per rispondere alle numerose istanze arrivate da parte dei cittadini. “Nei giorni scorsi – ha detto – abbiamo avviato una serie di cantieri in diverse strade della città: in alcuni casi si tratta di ‘interventi puntuali’, cioè necessari al ripristino delle aree in cui sono presenti buche o avvallamenti, in altri casi sono interventi più complessi volti al totale rifacimento del manto stradale”.

“Grazie agli uffici dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici – ha aggiunto – è stato avviato un lavoro di monitoraggio che sta ancora andando avanti e che ci permetterà di avere un quadro completo delle strade nelle quali intervenire. Abbiamo iniziato dalla IV Circoscrizione con lavori che interessano diverse arterie, a iniziare da viale Regione Siciliana, corso Re Ruggero e corso Calatafimi, quindi procederemo con lo stesso tipo di interventi nelle altre circoscrizioni della città”.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla – ha chiarito – è portare avanti un vero e proprio ‘piano anti-buche’ accompagnato, dove necessario, da interventi di ripristino complessivo del manto stradale”.

“Ci rendiamo conto – ha concluso l’assessore Totò Orlando – che i cantieri potranno creare momentanei restringimenti delle carreggiate e di conseguenza un parziale rallentamento del traffico, specialmente nelle ore di punta: chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza e di collaborazione, stiamo lavorando per rendere più efficienti e sicure le strade di Palermo”.