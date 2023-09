Picchia l’ex moglie a lavoro e rischia di essere linciato: inaudita violenza a Palermo

Attivate le procedure previste dal "Codice Rosso". Non sarebbe il primo episodio di violenza ai danni della donna.

Uomo picchia l’ex moglie a lavoro e rischia di essere linciato: è l’ennesimo caso di violenza contro le donne in Sicilia, che si è registrato a Palermo nelle scorse ore.

Sono state attivate le procedure del cosiddetto “Codice rosso” e le indagini del caso sulla triste vicenda.

Picchia l’ex moglie a lavoro, la storia di violenza a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da “Today”, l’uomo si sarebbe presentato in un impianto sportivo di viale Michelangelo a Palermo, luogo di lavoro della vittima. Incontrata la donna, l’avrebbe presa a calci e pugni nonostante vi fossero dei testimoni. Molte persone sarebbero intervenute per separarli e avrebbero messo anche l’ex marito violento in fuga.

In seguito alla segnalazione di quanto accaduto, è intervenuta la polizia, che ha raccolto le testimonianze dei presenti e della vittima, con varie ecchimosi e graffi sul corpo, fortunatamente non gravi. Stando alle prime informazioni sul fatto, la relazione tra la donna e l’ex marito era finita in maniera burrascosa. Non sarebbe neanche il primo caso di atteggiamento violento dell’uomo, che in passato si sarebbe anche presentato sotto casa dell’ex con una grossa catena in mano.

La polizia prosegue le indagini sul caso.

Immagine di repertorio