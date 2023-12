Palermo, via al potenziamento dell’organico di Amat

Sono complessivamente 44 i posti di lavoro che saranno coperti grazie ai sei bandi di concorso pubblicati nei giorni scorsi dall’azienda. Si cercano meccanici, elettrauti, carrozzieri e ingegneri

PALERMO – Meccanici, elettrauti, carrozzieri, apprendisti e ingegneri. L’Amat torna ad assumere (sia a tempo determinato che indeterminato) grazie a sei concorsi che selezioneranno diverse figure professionali, per un totale di 44 posti di lavoro.

Un bando per 23 operatori di manutenzione

I bandi sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’azienda di trasporto pubblico. Uno dei sei concorsi prevede l’assunzione di 23 persone con un contratto di apprendistato professionalizzante full time (della durata massima di tre anni) per l’acquisizione della figura professionale di operatore di manutenzione. Il bando spiega che gli apprendisti selezionati saranno “impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso”.

I requisiti per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso è necessario avere un’età compresa tra 18 e 30 anni non compiuti; essere in possesso del diploma di maturità tecnica quinquennale a indirizzo meccanico o meccatronico o elettrotecnico o elettronico o informatico o delle telecomunicazioni; oppure di un attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) ad indirizzo meccanico o meccatronico o elettrauto o elettronico o carrozziere; oppure della licenza di scuola media con un’esperienza certificata di almeno due anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni di meccanico o meccatronico o elettrauto o carrozziere.

Altri due concorsi per 3 capi unità tecnica

Altri due concorsi riguardano la ricerca di tre “capi unità tecnica” con contratto a tempo indeterminato full time e sono riservati ai laureati in Ingegneria. Entrambi i bandi cercano “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto”. Il primo seleziona due capi unità tecnica meccanici/meccatronici con uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale o del vecchio ordinamento (o equipollente): LM-31 Ingegneria gestionale, LM-33 Ingegneria meccanica ed LM-20 Ingegneria aerospaziale.

Per l’ammissione alla selezione sono richieste, inoltre, l’abilitazione professionale, l’iscrizione all’albo e un’esperienza lavorativa certificata di almeno due anni di tipo tecnico e/o gestionale nel settore della produzione industriale o dell’autoriparazione.

L’altro avviso ricerca un capo unità tecnica elettronico/elettrotecnico con uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale o del vecchio ordinamento (o equipollente): LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-32 Ingegneria informatica e LM-25 Ingegneria dell’automazione. Anche in questo caso per l’ammissione alla selezione sono richieste l’abilitazione professionale, l’iscrizione all’albo e un’esperienza lavorativa certificata di almeno due anni di tipo tecnico e/o gestionale nel settore della produzione industriale o della autoriparazione.

Altri posti destinati a lavoratori dell’officina

Gli altri posti di lavoro, tutti a tempo indeterminato full time, saranno destinati a lavoratori dell’officina “che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano, singolarmente o in squadra, in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali”. La società di via Roccazzo è in cerca di dieci meccanici o meccatronici.

Per partecipare al concorso è richiesto un diploma di maturità tecnica quinquennale a indirizzo meccanico o meccatronico; oppure un attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) a indirizzo meccanico o meccatronico con un’esperienza certificata di almeno tre anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato meccanico o meccatronico; oppure la licenza di scuola media con un’esperienza certificata di almeno quattro anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato meccanico o meccatronico.

La seconda selezione riguarda cinque operatori qualificati elettrauti/elettronici

Tra i requisiti richiesti c’è il diploma di maturità tecnica quinquennale a indirizzo elettrotecnico o elettronico o informatico o delle telecomunicazioni; oppure un attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) a indirizzo elettrauto o elettronico o meccatronico con un’esperienza certificata di almeno tre anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato elettrauto o meccatronico; oppure una licenza di scuola media con un’esperienza certificata di almeno quattro anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato elettrauto o meccatronico.

Gli ultimi tre posti sono destinati agli aspiranti carrozzieri con diploma di maturità tecnica quinquennale a indirizzo meccanico o meccatronico; oppure con un attestato di qualifica di istruzione professionale (durata almeno triennale) a indirizzo carrozziere o meccanico con un’esperienza certificata di almeno tre anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato carrozziere; oppure con una licenza di scuola media con un’esperienza certificata di almeno quattro anni presso officine specializzate nella riparazione di autoveicoli o veicoli industriali o autobus con mansioni minime di operaio qualificato carrozziere.