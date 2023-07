Palermo, scontro tra due auto: feriti in ospedale

La scorsa notte si è verificato l’ennesimo incidente stradale in Sicilia con un bilancio di due feriti. Il sinistro è avvenuto a Palermo.

La scorsa notte si è verificato l’ennesimo incidente stradale in Sicilia con un bilancio di due feriti. Il sinistro, avvenuto a Palermo tra via Wagner e via Mariano Stabile, ha visto il coinvolgimento di due mezzi. Un 21enne e una 17enne sarebbero stati trasportati all’ospedale di Villa Sofia. Una delle vetture è finita contro il muro di un palazzo. I sanitari del 118 hanno soccorso i presenti. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia Municipale hanno effettuato i rilievi. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica reale dei fatti.