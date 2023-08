Palermo, le scuole “adottano” le associazioni sportive

Approvato schema di accordo e vademecum per l’utilizzo, a partire da settembre, delle palestre degli istituti comunali da parte dei sodalizi cittadini

PALERMO – Con delibera di Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Sabrina Figuccia, sono stati approvati lo schema di accordo quadro e il vademecum per l’utilizzo delle palestre scolastiche della città da parte delle associazioni sportive già dal prossimo mese di settembre.

“Con questa delibera – hanno spiegato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Sabrina Figuccia – diamo seguito al protocollo d’intesa firmato lo scorso maggio dal Comune, la Città Metropolitana di Palermo e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro. La delibera dà il via libera allo schema di accordo che il Comune potrà stipulare con le associazioni e realtà sportive interessate all’utilizzo delle palestre scolastiche e, nel vademecum approvato, inquadra i requisiti che le stesse associazioni devono possedere per utilizzare le strutture scolastiche”.

“Da mesi – hanno aggiunto i due rappresentanti dell’Esecutivo cittadino – questa Amministrazione sta impiegando il proprio impegno e sforzi sulle attività da portare nelle palestre scolastiche anche oltre i canonici orari delle lezioni. Siamo convinti, infatti, che gli impianti sportivi scolastici debbano essere valorizzati e utilizzati, al fine di ospitare attività motorie e sportive, nei giorni feriali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi anche in orario antimeridiano e che la promozione dell’utilizzo delle palestre debba essere diretta in modo che le istituzioni scolastiche consentano la pratica delle attività a condizioni accessibili per tutti, divenendo un presidio sociale ed educativo, oltre che un punto di riferimento per le famiglie nel territorio, soprattutto per quelle meno abbienti”.

“Il protocollo firmato a maggio e questa delibera – hanno concluso – vanno nella direzione di una omogenea azione di utilizzo e gestione delle palestre scolastiche in orario extracurriculare e di individuare le competenze dei soggetti sottoscrittori al fine di definire le procedure e le linee guida per l’utilizzo delle stesse da parte dei soggetti beneficiari”.

Come si legge nel vademecum, rappresentano requisiti essenziali “per la presentazione della richiesta di assegnazione in uso: l’affiliazione in corso di validità con Federazioni sportive nazionali (Fsb), Discipline sportive associate (Dsa) o Enti di promozione sportiva (Eps) il cui statuto contempli la disciplina sportiva richiesta per l’assegnazione delle aree a uso sportivo; l’iscrizione in corso di validità nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso Sport e Salute; l’’inesistenza di morosità o pendenze economiche nei confronti del settore Sport dell’Amministrazione comunale o della Istituzione scolastica”.

Inoltre, come viene precisato ancora nel vademecum varato dagli uffici comunali, “l’assegnazione in uso delle aree a uso sportivo alle associazioni/società sportive richiedenti dovrà seguire un ordine di graduatoria fondato sull’applicazione” di criteri fra cui rientrano: territorialità; livello dell’attività sportiva; attività motoria o sportiva rivolta ai diversamente abili; merito sportivo; numero di tesserati; qualificazione professionale; rinuncia successiva all’assegnazione; comportamenti non conformi.

“Le associazioni sportive palermitane – ha concluso l’assessore Figuccia – potranno utilizzare, già dal prossimo mese di settembre, le palestre scolastiche palermitane fuori dall’orario canonico delle lezioni”.