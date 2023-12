Palermo, sedici milioni per il porticciolo della Bandita

Via libera da parte del Consiglio comunale al secondo dei quattro progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la valorizzazione e il recupero della Costa Sud della città

PALERMO – Il Consiglio comunale ha approvato il secondo dei quattro progetti Pnrr dedicati alla Costa Sud, dopo quello sul Parco a mare allo Sperone.

Si tratta della riqualificazione del porticciolo della Bandita e della sua trasformazione a uso turistico, per un investimento complessivo di quasi 16 milioni di euro. Il semaforo verde dell’Aula è arrivato giusto in tempo (perché stavano per scadere i termini per impegnare i fondi), con ventidue voti favorevoli, otto astenuti e nessun contrario.

Ecco cosa prevede la riqualificazione del porticciolo della Bandita

Oltre alla bonifica e alla riqualificazione, l’intervento prevede la creazione di cento posti barca (novantacinque a uso turistico e cinque per le attività marinare della zona) e la realizzazione di due piscine (una per allenamenti e una ricreativa), un punto ristoro, un corpo servizi per la piscina, un corpo servizi per il porto, una pista ciclabile e un giardino pubblico con alberi, essenze e aree attrezzate. Spetterà ora al commissario Zes Carlo Amenta aggiudicare i lavori.

“Questo intervento – ha sottolineato il presidente della VII Commissione Pasquale Terrani – riveste un’importanza strategica per la riqualificazione paesaggistica ed ambientale del tratto di litorale sud-orientale e per la ripresa economica e sociale dei quartieri limitrofi e che si iscrive negli interventi riguardanti questo ambito territoriale finanziati con fondi del Pnrr per un ammontare complessivo di oltre 70 milioni di euro circa”.

Debutto a Sala Martorana per il nuovo assessore all’Ambiente Pietro Alongi: “Voglio esprimere l’apprezzamento per l’approvazione in Consiglio comunale del secondo progetto che porterà alla riqualificazione del porticciolo della Bandita, che per la sua realizzazione vedrà un impegno economico pari a poco meno di 16 milioni di euro. La realizzazione dei lavori consentirà un adeguato utilizzo del porto, diventando in maniera importante e predominante ad uso turistico, con la costruzione di una piscina e, naturalmente, ampiamente fruibile per tutti i cittadini palermitani”.

“Questa – ha aggiunto – è un’occasione per ringraziare il Consiglio comunale che ha valutato positivamente il progetto permettendo di dare una nuova vita a una porzione di territorio abbandonata negli anni scorsi e a chi mi ha preceduto per il lavoro svolto (Andrea Mineo, nda), utile oggi per il raggiungimento di questo strategico progetto per la città di Palermo”.

Soddisfatto il sindaco Roberto Lagalla: “Dopo il Parco a mare dello Sperone, il Consiglio comunale ha dato oggi il via libera anche al secondo dei quattro progetti, finanziati dal Pnrr, per la rigenerazione della Costa Sud. La riqualificazione del porto della Bandita è un altro passaggio sul quale l’Amministrazione e, in particolare, l’assessorato all’Ambiente, con la collaborazione del commissario Zes Amenta, ha lavorato intensamente negli ultimi mesi”.

“Ringrazio il Consiglio comunale – ha concluso il primo cittadino – perché in questo modo si aggiunge un altro tassello che porterà all’inizio delle opere che restituiranno un nuovo volto a quest’area della città”.