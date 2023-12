Palermo, il tema dei lavori pubblici ancora in primo piano

Un’opportunità di rilancio per i quartieri e una risposta alle esigenze dei residenti: ieri i riflettori sono stati puntati in particolare sugli interventi in corso nelle vie dell’Allodola e del Tritone

PALERMO – Lavori pubblici e riqualificazione urbana in primo piano per la politica palermitana. La questione è stata affrontata, tra gli altri, dal consigliere comunale Giovanni Inzerillo, che si è soffermato sugli interventi in corso in via dell’Allodola.

“A seguito di gentile invito dell’associazione PaZyz Odv – ha affermato – ho partecipato al sopralluogo nella “Piazza” di via Dell’Allodola a Falsomiele. Si è concordato che il finanziamento ottenuto con i fondi di democrazia partecipata servirà a realizzare un nucleo iniziale, quale prima fase di un processo di riqualificazione dell’intera area che mi sono impegnato a seguire e supportare con la consapevolezza che il recupero delle periferie e il superamento del degrado, attraverso la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, sia una delle priorità di questa consiliatura”.

“I numerosi voti ottenuti dal progetto – ha aggiunto – testimoniano che anche nei quartieri periferici, spesso purtroppo degradati, è forte la voglia di riscatto e cambiamento e sono tanti i cittadini attivi che vorrebbero prodigarsi per voltare pagina. Sono lieto di partecipare a questo processo di cambiamento insieme all’associazione PaZyz, con cui stiamo condividendo altre iniziative quali la riapertura del plesso Pirandello e della postazione anagrafica Capinere, strutture di primaria importanza per il territorio, chiuse ormai da anni. Stiamo anche lavorando per mettere fine allo scempio della discarica di Lardo Segre e via dell’Airone, dove da tempo vengono sversati rifiuti di ogni genere costringendo la Rap ad intervenire quasi settimanalmente per lo smaltimento”.

Inzerillo ha infine ricordato come siano “appena iniziati i lavori per il ripristino del muro su cui sono stati appiccati diversi incendi e dove, con la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia e di un writer professionista, verrà realizzato un murale con temi ambientali per stimolare i giovani abitanti del quartiere all’utilizzo dell’arte quale strumento fondamentale nei processi di riconoscimento identitario e condivisione e tutela degli spazi comuni”.

Altro argomento posto al centro del confronto politico, questa volta da parte del consigliere Leopoldo Piampiano, componente della Commissione urbanistica, sono i lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti, su cui è stata anche presentata un’interrogazione.

“La borgata marinara di Sferracavallo – ha affermato Piampiano – soffre di una cronica carenza di infrastrutture viarie che la rendono particolarmente caotica e invivibile, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze sul territorio. L’Amministrazione comunale ha da tempo avviato la progettazione per i lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti e, tenuto conto che la realizzazione dell’opera in questione garantirebbe un miglioramento della viabilità e della sicurezza in questo importante asse viario della borgata, ho chiesto di conoscere lo stato della progettazione della via in oggetto, con particolare riferimento ai livelli di progettazione a oggi sviluppati, le procedure amministrative in corso e i pareri a oggi acquisiti, i finanziamenti concessi e l’importo complessivo dell’opera”.

Lo sviluppo della città passa quindi anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture e la realizzazione di nuove e funzionali opere pubbliche. Un percorso fondamentale per cercare di colmare il gap con le principali realtà europee e per accrescere e migliorare i servizi resi ai cittadini.