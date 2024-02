Palma di Montechiaro, auto finisce la sua corsa sulle scale

Per fortuna non versa in condizioni gravi l’automobilista che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente a Palma di Montechiaro.

Tanto spavento, danni ingenti all’autovettura, ma per fortuna non versa in condizioni gravi l’automobilista che questa mattina è rimasto coinvolto in un singolare incidente stradale in via Pigafetta a Palma di Montechiaro.

La dinamica del sinistro

A causa del cattivo funzionamento dell’impianto frenante l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è volato giù dalla strada finendo la corsa tra le scale. Tante le persone che si sono mobilitate per aiutare l’uomo che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie.