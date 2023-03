Palma di Montechiaro, scontro auto-scooter: gemelle quindicenni in ospedale

Le giovani sono state trasportate all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove sarebbero state ricontrate alcune fratture

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Marina di Palma, località balneare di Palma di Montrechiaro, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, un’automobile si sarebbe scontrata con un ciclomotore: a bordo di quest’ultimo due gemelle quindicenni che nell’impatto sono rimaste ferite.

L’intervento del 118

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso alle due giovani. Poco dopo le gemelle sono state trasportate all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove sarebbero state ricontrate alcune fratture. Presenti sul luogo dell’incidente i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.