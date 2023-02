Pantelleria, controlli su cantieri edilizi: denunciate tre persone

I militari hanno verificato il deturpamento di un habitat naturale tipico dell’areale mediterraneo con la costruzione di un’unità abitativa priva di autorizzazioni

Giro di vite contro la ‘cementificazione selvaggia’ a Pantelleria. I carabinieri forestali, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno eseguito nelle ultime settimane una serie di controlli, accertando la realizzazione di attività edilizie in assenza o in difformità dai titoli abilitativi previsti, determinando così un carico urbanistico ingiustificato in zone vulnerabili. I militari hanno verificato il deturpamento di un habitat naturale tipico dell’areale mediterraneo, con la costruzione di un’unità abitativa priva di autorizzazioni, la realizzazione di opere di ampliamento di un fabbricato con modalità difformi da quanto previsto in progetto e, in altro caso, la creazione di un’opera idraulica in zona vincolata mancante di autorizzazioni e dell’espressione del genio civile competente.

Area sottoposta a vincolo idrogeologico

Tre persone, i responsabili dei lavori, sono state denunciate, dovranno anche ripristinare i luoghi. Altre due sono state sanzionate in via amministrativa per l’abbandono di rifiuti urbani su terreno prospiciente un’area di cantiere e per la movimentazione di terreno saldo in area sottoposta a vincolo idrogeologico. I controlli proseguiranno anche con le verifiche sul rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio delle varie autorizzazioni.