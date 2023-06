Papa Francesco: “Tempi non facili per la fede: preghiamo per pace e grazia in abbondanza”

Il Papa lancia l'ammonimento ricevendo in udienza la Commissione Internazionale di dialogo tra la Chiesa Cattolica e i Discepoli di Cristo

“Grazia e pace in abbondanza”. Vi accolgo con le parole che l’Apostolo Pietro, in tempi difficili per il Vangelo, rivolse ai fedeli sparsi nel mondo. Anche noi, in questi tempi non facili per la fede, siamo uniti nella stessa fiducia che l’Apostolo voleva trasmettere: quella di riporre la speranza nel Dio della consolazione”. E’ l’ammonimento del Papa ricevendo in udienza la Commissione Internazionale di dialogo tra la Chiesa Cattolica e i Discepoli di Cristo prima dell’udienza generale in piazza San Pietro. Bergoglio ha sottolineato che “lo Spirito Santo mantiene giovane la comunità cristiana. In Lui, che è il vero protagonista della missione – non dimentichiamo questo: il vero protagonista della missione è lo Spirito Santo –, abbiamo la gioia di proclamare Gesù Signore e Salvatore, e troviamo la forza di andare avanti nella lode del suo nome, glorificandolo e magnificandolo. Così lo Spirito Santo preserva il nostro spirito dalle tentazioni della tristezza e dell’autoreferenzialità”.

Papa Francesco: “L’unità dei cristiani si fa camminando insieme”

Quindi l’invito a camminare in comunione: “Sul cammino della comunione ecclesiale, ma anche nel dialogo con le altre Chiese e comunità cristiane, c’è una cosa che mi ha fatto sempre pensare: quello che, un po’ scherzando, disse il Patriarca Atenagora a Paolo VI: mandiamo tutti i teologi su un’isola e noi camminiamo insieme. L’unità dei cristiani si fa camminando insieme. I teologi sono necessari, certamente: che studino, che parlino, che discutano; ma, nel frattempo, noi camminiamo, pregando insieme e con le opere di carità. Per me questa è la strada che non delude. Vi ringrazio per i passi in avanti che fate, sotto la guida dello Spirito, e vi auguro di proseguire con coraggio il cammino“.