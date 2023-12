Partorisce in casa: muore neonata, mamma grave in ospedale

Tragedia nel brindisino. La Procura cerca di fare luce sull'episodio.

Tragedia questa mattina in Puglia, precisamente a Cisternino, comune in provincia di Brindisi. Una neonata è morta subito dopo il parto avvenuto tra le mura di casa. Trasportata d’urgenza in ospedale, la mamma, attualmente ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia versa in gravi condizioni.

A colpire la donna, secondo la notizia confermata dall’Asl Brindisi, un’emorragia post parto. Sul posto, a stabilizzarla prima del ricovero in ospedale, ci hanno pensato i sanitari del 118. Sull’episodio cerca di fare luca la Procura di Brinidisi.