Paternò, getta droga sulla terrazza del vicino per sfuggire ai carabinieri: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 54enne di Paternò dopo averlo scoperto in possesso di sostanze stupefacenti: l'uomo ha tentato goffamente di nascondere la droga

I carabinieri di Paternò, con il supporto dei colleghi dello squadrone cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 54enne di Paternò per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti in via Bengasi per accertarsi dei motivi di un sospetto andirivieni di persone da una abitazione.

L’arrivo dei carabinieri ha provocato la fuga di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che alla loro vista si è barricato nel suo appartamento. Una fuga tattica quel del presunto spacciatore, che ha approfittato del vantaggio acquisito sugli inseguitori per lanciare, sulla terrazza di un vicino appartamento, una busta con 700 grammi di erba. Liberatosi della marijuana il presunto spacciatore ha aperto la porta di casa ai militari, che non hanno perso tempo a recuperare la busta l’erba maldestramente fiondata sul terrazzo. Al termine delle operazioni di ricerca nell’appartamento dell’uomo, i carabinieri hanno ottenuto altri risconti.

Lo spacciatore si trova adesso ai domiciliari

Sul tavolo del soggiorno sono stati trovati 44 involucri di carta stagnola contenenti 64 grammi di marijuana, dei bilancini elettronici e 95 euro, probabili proventi dello spaccio. Infine, in cucina, nascoste dietro il congelatore, i militari dell’Arma hanno trovato altri 14 involucri di erba. Il collezionista di erba e carta stagnola è adesso agli arresti domiciliari.