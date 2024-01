Paternò, due incidenti stradali in mattinata: feriti

Ancora da chiarire le precise dinamiche dei due sinistri.

Due incidenti stradali nel territorio di Paternò questa mattina. In entrambi i casi, sono stati coinvolti due veicoli.

Il primo incidente

Il primo, in ordine cronologico, è avvenuto alle prime ore del mattino sulla strada statale 121 all’altezza dello svincolo di contrada Palazzolo, sulla carreggiata in direzione Paternò e ha visto coinvolti due veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, che si sono occupati delle consuete operazioni di ricostruzione della dinamica e di esecuzione dei rilievi. Una persona è rimasta ferita, non sembra sia grave.

Il secondo incidente

Il secondo è avvenuto, invece, al bivio delle 4 Strade, così come viene denominata l’intersezione tra le strade provinciali 77 e 15, e anche in questo caso sono stati coinvolti due veicoli. A seguito di uno scontro violento, una delle vetture coinvolte, una Dacia, ha terminato la sua corsa sulla rotonda, abbattendo un palo della segnaletica stradale. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla sala operativa della polizia municipale di Paternò, non si segnalano feriti gravi tra coloro coinvolti nell’incidente.