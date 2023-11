Scontro tra due auto e una moto sulla Statale 121, due feriti nel Catanese

Ennesimo pericoloso incidente sulla SS 121, a sud del centro abitato di Biancavilla. Polizia e 118 sul posto.

Si registra l’ennesimo incidente sulla Strada Statale 121, per l’esattezza a sud del centro abitato di Biancavilla (in provincia di Catania).

Tre i mezzi coinvolti, due auto e una moto.

Incidente sulla Statale 121 a Biancavilla

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Video Star, in seguito all’impatto tra le due auto – una Fiat Stilo e una Nissan Juke – e la moto Honda, sarebbero rimaste due persone. Si tratta del 28enne alla guida del mezzo a due ruote, che pare indossasse il casco al momento dello scontro, e del conducente della Nissan. Illeso, fortunatamente, l’uomo alla guida dell’altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso i due feriti e li hanno trasferiti rispettivamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore e dell’ospedale Maria Addolorata di Biancavilla. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale di Biancavilla per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

La tragedia di Sciacca

Ha avuto purtroppo conseguenze più gravi un incidente registrato nel corso del weekend appena trascorso a Sciacca, in provincia di Agrigento. In seguito allo scontro tra una moto e una Fiat Punto in via Rodolfo Morandi, è morto un giovane di 25 anni, Andrea Di Pisa. Ferita anche la fidanzata, che viaggiava con lui sulla moto.

