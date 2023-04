Paura in Francia: crolla condominio di 4 piani a Marsiglia

Per cause ancora ignote, l'edificio è collassato: i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per trovare le persone intrappolate nelle macerie

Momenti di terrore si sono vissuti questa notte a Marsiglia, in Francia, dove un condominio di quattro piani è crollato all’improvviso in centro città.

Dopo il violento botto, si è sviluppato subito un vasto incendio, che ha impedito per parecchio tempo ai soccorritori di andare alla ricerca di possibili vittime.

“Un edificio in via Tivoli è crollato, provocando la caduta di parte dei due stabili adiacenti- ha spiegato il sindaco di Marsiglia Benoit Payan – Attualmente c’è ancora un incendio tra le macerie che impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che potrebbero esserci sotto”.

Ignoto il numero di persone presenti nell’edificio al momento del crollo

I vigili del fuoco subito accorsi sul posto, non sono ancora riusciti a fare un censimento delle persone che potrebbero essere state nell’edificio al momento del crollo. “Abbiamo un centinaio di uomini in azione: la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate”, ha detto in proposito il viceammiraglio dei pompieri Lionel Matthew.

“La causa del crollo non è ancora determinata“, hanno riferito polizia, vigili del fuoco e funzionari del municipio. Gli edifici situati nei pressi del condominio collassato sono stati evacuati, come misura di sicurezza. “Undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese”.

Chi ha assistito al drammatico crollo, ha cercato di riassumare quanto di drammatico accaduto: “E’ stata come un’enorme esplosione“, le parole di diversi testimoni.