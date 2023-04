Paura per mamma e figlio, avvistato orso su una pista ciclabile: “Era a meno di 10 metri da noi”

Un altro avvistamento in una località del Trentino

Paura a Malosco, in Trentino, nei pressi di una pista ciclabile, dove una donna, Letizia Mastria, e i suoi figli si sono imbattuti in un orso. “Eravamo in auto, vicino alla strada ciclabile all’altezza della falegnameria di Malosco, quando ce lo siamo visto davanti a non più di dieci metri da noi – ha raccontato al Corriere del Trentino Mastria, che prima di allontanarsi è riuscita a filmare l’animale -. Stava mangiando qualcosa a terra e quando si è accorto della nostra presenza si è alzato sulle zampe posteriori. A quel punto abbiamo pensato che fosse meglio accelerare ed allontanarci”.

La donna è riuscita a filmare l’animale

Come detto poco sopra, la donna è riuscita a filmare l’animale e una volta tornata a casa, ha pubblicato il video dell’orso, scrivendo: “Dicevano che l’orso sta nel bosco! Non è vero, si può vedere anche su una ciclabile dove passano tante famiglie e molti bambini”. “Questo orso non sarà lo stesso di Caldes, ma uno dei 150 orsi venuti al mondo a nostra insaputa. Già., perché non potevano pensare che anche gli orsi si riproducono! Se in quel momento fosse passato qualcuno, magari a piedi, sulla ciclabile cosa sarebbe successo? Un altro disastro? Qui il problema è grave“, ha aggiunto.

Nel video si sente la mamma parlare con i figli e dire con tono agitato: “Guarda Alex, non ci credo, guarda Matti. Mamma mia, ragazzi, guarda quanto è grande“.