Paura nel Ragusano: 28enne accoltellato a Vittoria

Un ragazzo di soli 28 anni è stato accoltellato questo pomeriggio nel centro di Vittoria: il giovane non sarebbe in pericolo di vita

Paura a Vittoria, nel Ragusano. Un giovane classe 1995, conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato accoltellato oggi pomeriggio in via Firenze, angolo via Cavour, nei pressi della scuola Vittoria Colonna. L’uomo non è in pericolo di vita: i carabinieri avrebbero già provveduto a far partire le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

