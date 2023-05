Pensioni giugno 2023, in arrivo gli arretrati? Come visualizzarli in anticipo

Numerosi cittadini attendono gli arretrati delle pensioni di giugno 2023. Ecco come visualizzare gli importi in anticipo.

Sono numerosi i cittadini che attendono di ricevere notizie da parte dell’Inps per quanto riguarda gli arretrati delle pensioni. Per quanto riguarda questa integrazione, giugno 2023 potrebbe essere il mese giusto per ottenere l’accredito degli arretrati. Molti cittadini, infatti, non hanno ancora ricevuto il pagamento che gli spetta.

Ciononostante, è possibile venire a conoscenza in anticipo di tutti gli aggiornamenti che l’Inps sta adottando, consultando il dettaglio pensionistico della mensilità di giugno 2023 in attesa della pubblicazione dei cedolini.

Pensioni giugno 2023, come vedere gli arretrati

Per visualizzare i dettagli della pensione che verrà erogata a giugno 2023 è possibile accedere al portale web dell’Inps. Per autenticarsi è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In seguito, sulla barra di ricerca presente sul sito si dovrà digitare “Fascicolo previdenziale del cittadino”, dopodiché si dovrà cliccare sul pulsante “approfondisci” e poi “utilizza lo strumento” sulla schermata che verrà visualizzata successivamente. Si aprirà quindi una nuova pagina con il “riepilogo dei pagamenti eseguiti”.

A questo punto, sarà necessario andare sul menu a cascata posizionato a sinistra e cliccare su “prestazioni” > “pensioni” > “lista pensione”. Completato questo ultimo passaggio, potrete visualizzare il dettaglio pensionistico del prossimo mese.

Pensioni giugno 2023, perché si attendono gli arretrati

Il pagamento degli arretrati da parte dell’INPS è correlato alla rivalutazione delle pensioni scattata a partire dal 1° gennaio 2023 a causa dell’aumento dell’inflazione.

Come detto in precedenza, non tutti i cittadini hanno ancora ricevuto l’integrazione poiché i calcoli da parte dell’Istituto sono iniziati soltanto di recente e, pertanto, è necessario attendere ancora qualche giorno prima che tutti i pensionati italiani possano ottenere gli importi sperati.