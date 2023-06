Perde il controllo della moto: 17enne trovato morto dal padre

Nel grave sinistro non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli

Esce con la moto, come sua abitudine, ma questa volta Federico Huisman non fa ritorno a casa. L’incidente mortale capita a Monrupino, il più piccolo comune del Triestino, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 giugno nei pressi di un campo di calcio.

Caduta in autonomia

Sembra che non sia coinvolto nessun altro mezzo e che la rovinosa caduta sull’asfalto del giovane, che ha riportato gravissime ferite sia avvenuta in autonomia. A trovarlo – poco distante da casa – è stato il padre che non vedendo il ragazzo tornare è andato a cercarlo.