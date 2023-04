Picchia la moglie incinta: “Sei grassa”. Arrestato 41enne

L'uomo per 4 anni avrebbe umiliato la propria moglie, picchiandola anche davanti al figlioletto di due anni: adesso si trova in carcere

Un uomo di 41 anni, originario della provincia di Monza, è finito in manette, arrestato dai carabinieri di Seregno per aver aggredito, picchiato e vessato la ex compagna 36enne.

Le violenze si sarebbero consumate tra il 2018 e il 2022, anche quando la donna era incinta (“Sei grassa”, le diceva per umiliarla) e davanti al loro primo figlio.

Il 41enne, un giussanese residente in provincia di Torino, è accusato anche di aver violato il divieto di avvicinamento, tra la Lombardia e la provincia di Torino.

L’uomo avrebbe picchiato la moglie anche davanti al figlio di due anni

Secondo le indagini, sotto effetto di droghe e alcol, il 41enne aveva minacciato e picchiato la compagna in diverse occasioni, anche davanti al primo figlio di due anni. Durante il periodo di convivenza con la vittima, colpiva la donna con schiaffi sul volto e sul corpo, spingendola e facendola cadere a terra, anche mentre era incinta, insultandola e umiliandola, facendola sentire grassa e non apprezzata.

L’uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna, nei giorni scorsi. I carabinieri del Comando Stazione di Seregno, in provincia di Monza-Brianza, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.