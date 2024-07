Pietraperzia, riapre i battenti la villa comunale

Una bella notizia per grandi, famiglie e piccini che potranno godere di un’oasi di verde, soprattutto in questa torrida stagione. Lo spazio pubblico è stato arricchito anche con nuovi giochi inclusivi per tutti

PIETRAPERZIA – Una bella notizia per le famiglie del territorio, una promessa mantenuta da parte dell’Amministrazione comunale, soprattutto nei confronti dei più piccoli e di chi vuole trascorrere il proprio tempo all’aria aperta e in una piccola oasi di verde, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le temperature stanno raggiungendo livelli sempre più alti.

La villa comunale ha riaperto i battenti dopo un’importante fase di ammodernamento e su questo tema il sindaco Salvuccio Messina e tutto l’Esecutivo comunale hanno evidenziato tutta la propria soddisfazione.

La villa comunale di Pietraperzia riaperta con nuovi giochi inclusivi

“Grazie agli sforzi della nostra Amministrazione – ha affermato il primo cittadino di Pietraperzia – la villa è stata arricchita con nuovi giochi inclusivi, pensati per garantire divertimento a tutti i bambini. Negli ultimi anni, sono stati eseguiti numerosi lavori per trasformare la villa comunale in un luogo di cui essere orgogliosi e in un punto di ritrovo per tutti i pietrini”.

I lavori avviati dal Comune hanno previsto il decespugliamento delle aiuole, l’installazione di una rinnovata e maggiormente performante illuminazione a led, la collocazione di attrezzature fitness nuove di zecca, la verniciatura delle panchine, l’installazione dei già citati giochi inclusivi (attrezzatura che può essere utilizzata da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari e senza progettazioni speciali, ndr), l’attivazione di telecamere di sicurezza, la collocazione di un maggior numero di cestini per la raccolta dell’immondizia, il posizionamento di esche rodenticida e un generale potenziamento dei servizi destinati alla pulizia generale.

“Siamo felici – ha concluso il sindaco Messina – che i bambini possano finalmente usufruire delle nuove attrezzature inclusive, dimostrando che questa Amministrazione lavora per il benessere di tutti i cittadini. Ci tengo infine a ringraziare i rappresentanti dell’associazione Don Bosco per aver contribuito, attraverso alcuni lavori, all’installazione dei giochi”.