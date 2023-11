Pillola contraccettiva gratis sotto i 26 anni: Aifa va verso il si

L'Italia va verso l'ok definitivo alla pillola contraccettiva gratuita ma solo per le donne al di sotto dei 26 anni di età

L’Italia va verso l’ok definitivo alla pillola contraccettiva gratuita ma solo per le donne al di sotto dei 26 anni di età. I medicinali dovrebbero essere dispensati nei consultori o comunque in strutture pubbliche come gli ospedali. Il semaforo verde da parte del Cda dell’Aifa è arrivato martedì. Ora si attende la ratifica finale con una delibera dello stesso Cda dell’Agenzia italiana del farmaco, ma la decisione ha già avuto parere positivo da parte della conferenza delle Regioni. Sarà la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa a dover esprimere la sua valutazione sulla rimborsabilità.

Il costo della pillola anticoncezionale con ricetta

Il costo della pillola anticoncezionale può variare a seconda del tipo di pillola e della regione in cui si vive. In generale, il prezzo delle confezioni da 21 pillole varia dai 9 ai 18 euro. Tuttavia, il prezzo esatto dipende dalla marca e dal tipo di pillola anticoncezionale prescritta. Si consiglia di consultare il proprio medico di base o il proprio ginecologo per maggiori informazioni.

