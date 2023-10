Aveva travolto ciclista nel Trapanese e si è dato alla fuga, si costituisce: ha solo 15 anni

Il conducente del veicolo si era dato alla fuga non prestando soccorso all'uomo. Si è costituito e ha solo 15 anni

Un ciclista di 50 anni circa due giorni fa è stato travolto mentre percorreva la pista ciclabile di viale Europa, ad Alcamo, nel Trapanese. Il conducente del veicolo si era dato alla fuga non prestando soccorso all’uomo, il quale si trova ancora ricoverato presso l’ospedale San Vito e Santo Spirito e ha riportato fino ad ora una lesione alla spalla.

Il pirata della strada che ha travolto il ciclista

Dopo due giorni di indagini per risalire al conducente dell’automobile che ha travolto il 50enne che era in sella alla sua bicicletta e percorreva una strada di Alcamo è arrivata la svolta. Il pirata ha un’identità, in quanto si è costituito negli uffici della polizia locale del comune in provincia di Trapani. Il conducente è minorenne e ha 15 anni. Dato che si tratta di un minore si è recato dalle autorità con i genitori e il proprio legale.

