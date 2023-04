Platinette, il racconto dopo l’ictus: “Ero bloccato come in un fermo immagine”

Il conduttore e opinionista televisivo ha raccontato i momenti vissuti durante il malore, ringraziando il fisioterapista e invitando chi soffre a non mollare

Il peggio sembra essere ormai alle spalle per Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi,

Il conduttore e opinionista televisivo, infatti, lo scorso 17 marzo era stato colpito da un ictus ischemico, venendo traportato d’urgenza in ospedale.

Dopo alcuni giorni di ricovero, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito in costante miglioramento, con l’uomo che ha ripreso da giorni anche a postare foto e contenuti sul proprio profilo Instagram.

Il racconto del malore di Platinette

Platinette, intervistato da “La Gazzetta di Parma”, ha ripercorso i momenti del suo malore, raccontando quanto gli sia accaduto in quegli istanti.

“Quando ho avuto il malore mi sono sentito come bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna. Ringrazio di cuore il mio fisioterapista che si è subito accorto che qualcosa non andava ed ha chiamato il 118. Le prime notti in ospedale? Dormire lì sarà un lusso o uno stato che mi resterà estraneo, non voglio perdermi adesso nemmeno un istante del vivere. Solo quando ti senti in mezzo a un mare di… guai, è la tua spinta che diventa una marcia in più a farti risalire in superficie, la sola che farà la differenza. A chi soffre dico : “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare”.