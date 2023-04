Pnrr, Cgia: “Spesa annua 4,5 volte superiore a normali fondi Ue”

L'Italia dovrà spendere 42 miliardi di euro all'anno

Per portare a termine il Pnrr l’Italia dovrà spendere 42 miliardi di euro all’anno, dal 2023 al 2026. Un cifra totale che è 4,5 volte superiore a quanto il Paese è chiamato a investire per i fondi di coesione europei che l’Italia “fatica a spendere”. Lo rileva in una sua analisi l’ufficio studi della Cgia di Mestre. “E’ evidente che raggiungere questo obbiettivo sarà quasi impossibile”, sottolinea.

Nel dettaglio la Cgia rileva che dei 64,8 miliardi di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell’Italia nel periodo 2014-2020, di cui 17 di cofinanziamento nazionale, poco meno della metà (29,8) vanno ancora spesi. “Se non lo faremo entro la fine di quest’anno, la parte non utilizzata dovrà essere restituita. Questa è l’ennesima dimostrazione che il nostro Paese fatica moltissimo a spendere entro i termini stabiliti i soldi che ci vengono messi a disposizione dall’Ue”.