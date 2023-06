Pnrr, Decaro (Anci): “Comuni sanno spendere ma governo non anticipa”

"Meccanismo automatico ed estendere norma sulle semplificazioni", ha detto il presidente dell'associazione

“Se glieli dai, i Comuni i soldi li spendono e spendono bene. Il problema è che arrivano troppo lentamente: il governo deve introdurre un meccanismo automatico per gli anticipi se vuole imprimere una svolta alla spesa”. Così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell`Anci, in una intervista a La Repubblica sul Pnrr.

Per Decaro sui fondi del Piano che arrivano agli enti locali “bisogna semplificare il meccanismo”, perchè “ci sono troppi passaggi tra ministeri e Comuni”, e “servono una scadenza e tempi certi per i pagamenti delle rendicontazioni. Si dice che la spesa del Pnrr è in ritardo e poi si paga lentamente la spesa fatta: non è possibile”. Bisogna poi, prosegue, “estendere la norma sulle semplificazioni, che esiste solo per l`edilizia scolastica. Se si vogliono ridurre i tempi, non si capisce perché queste semplificazioni non debbano valere per tutte le altre opere”.