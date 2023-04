Pnrr, primo progetto finanziato in Sicilia: rigenerazione Borgo Santa Lucia del Mela

Primo banco di prova sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per i piccoli comuni

“Un progetto frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge l’intera comunità e guarda in particolare ai giovani. Una proposta messa a punto con il chiaro obiettivo di dare nuovo slancio in chiave economica e culturale al territorio (e quindi al suo tessuto sociale), partendo dalle bellezze che storicamente lo caratterizzano. Un piano che mira a costruire un ponte tra generazioni per traghettare nel futuro un patrimonio ricco di storia. Tutti motivi che mi spingono a credere che i fondi Pnrr investiti dal Ministero della Cultura daranno ottimi frutti, trasformando il Borgo in uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni durante la conferenza stampa organizzata nella chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina per presentare l’avvio del progetto ‘Rigenerazione culturale e sociale del Borgo Sacro di Santa Lucia del Mela’, nell’ambito dei finanziamenti previsti nel bando ‘Attrattività dei Borghi Storici’, che ha rappresentato il primo banco di prova sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per i piccoli comuni.

“Siamo molto soddisfatti – hanno aggiunto Carlotta Previti amministratrice di C-eve e il sindaco di Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto -perché oggi avrà inizio un progetto che opererà una rigenerazione del Borgo, attraverso progetti che forniranno nuova linfa vitale al tessuto economico, sociale, artistico, turistico e culturale, facendolo ripopolare il Comune di giovani e attirando nuovi flussi turistici, in un contesto ecosostenibile e attrattivo, per un’autentica rinascita del territorio”.

Proprio il Comune di Santa Lucia del Mela è stato il primo in Sicilia ad ottenere, in forma singola e non aggregata ad altri comuni, i fondi del Pnrr: un milione e seicentomila euro, finanziati dall’Unione Europea nel programma NextGenerationeu e dal Ministero della Cultura. Durante l’incontro, organizzato dalla società C-Eve, dopo i saluti del Sindaco di Santa Lucia Del Mela Matteo Sciotto, del vescovo di Messina monsignor Cesare di Pietro, del viceprefetto aggiunto Cosimo Gambadauro, il progetto è stato illustrato dall’amministratore unico di C-Eve, Carlotta Previti. Presenti anche alcuni partner del progetto il noto regista Giuseppe La Spada, l’artista Linda Schipani, il presidente del Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per Sicilia Gaetano Majolino, il del Consorzio di Gestione Area marina protetta Milazzo Giovanni Mangano.

“Il Borgo – ha evidenziato anche monsignor Di Pietro – è già conosciuto per le Chiese monumentali, i palazzi nobiliari, magnifici esempi di architettura medievale e rinascimentale, siamo felici che grazie a questo finanziamento molti reperti storici e architettonici verranno recuperati e restaurati”.