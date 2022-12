Al Policlinico di Palermo rinnovati 259 contratti. Si recluta altro personale, ecco in quali discipline

Si è anche provveduto a una distinta procedura di reclutamento di medici mediante l’avviso aperto, pure deliberato, che consentirà di colmare le lacune rappresentate nei giorni scorsi

Al Policlinico di Palermo sono stati rinnovati per un anno 259 contratti in scadenza il prossimo 31 dicembre. “Per garantire continuità ed efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari, sono stati confermati i rapporti di lavoro di 32 dirigenti medici di varie discipline (1 cardiologia, 2 oncologia, 5 medicina interna, 6 pneumologia, 1 urologia, 5 pronto soccorso, 2 ortopedia, 2 neurochirurgia, 2 reumatologia, 1 endocrinologia, 1 medicina legale, 1 medicina del lavoro, 2 medico competente, 1 direzione sanitaria di presidio), di un ingegnere dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione, e di 226 unità di personale del comparto di varie qualifiche”, spiega il Policlinico. Nel dettaglio: 127 infermieri; 13 tecnici di laboratorio; 4 tecnici di Radiologia medica; 6 fisioterapisti; 74 operatori socio sanitari; 1 tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;1 tecnico statistico.

Il Commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria palermitana, Salvatore Iacolino, commenta: “Il rinnovo di un anno dell’incarico ai medici, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, tecnici e agli operatori socio-sanitari, rappresenta il primo necessario passaggio per consentire la doverosa continuità assistenziale nelle strutture sanitarie del “Paolo Giaccone”. A questa iniziativa, che offre certezze ai professionisti che operano in Azienda, – aggiunge il commissario – si aggiunge il rilancio che si intende promuovere anche attraverso la distinta procedura di reclutamento di medici mediante l’avviso aperto, pure deliberato, che consentirà di colmare le lacune rappresentate nei giorni scorsi dai direttori di dipartimento nel Collegio di Direzione. Il Policlinico di Palermo, per la sua natura e la sua collocazione nella rete assistenziale regionale, – conclude Iacolino – richiede risorse umane qualificate ed integrate in un processo assistenziale finalizzato all’appropriatezza e personalizzazione delle cure”.

L’ avviso pubblico aperto, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali a tempo indeterminato, è finalizzato al conferimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di personale dirigente medico. Le discipline per le quali si può fare istanza sono: Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare, Ematologia, Endocrinologia, Fisiatria, Medicina Interna, Medicina Nucleare, Neurochirurgia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Radiologia, Medicina Legale, Chirurgia Pediatrica, Patologia Clinica, Chirurgia Generale, Angiologia, Chirurgia Toracica, Neuropsichiatria Infantile, Odontoiatria e Stomatologia, Ortopedia, Audiologia, Neonatologia, Neuroradiologia, Radioterapia, Microbiologia e Virologia, Anatomia e Istologia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Medicina del Lavoro, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.