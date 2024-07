VIDEO | La rissa dopo la partita finisce male: poliziotto spara al portiere del Grêmio Anápolis in Brasile

Al giocatore sono state prestate le prime cure in campo, prima del trasferimento in ospedale.

Al triplice fischio della partita tra il Gremio Anapolis e il Centro Oeste si è accesa una rissa tra i calciatori. Nel video, ripreso dai media locali, si vede un poliziotto intervenire: spara un proiettile di gomma alla gamba del portiere Ramón Souza del Grêmio Anápolis.

Il comunicato sul poliziotto che spara al portiere

“Dopo la fine della partita contro la squadra del Centro Oeste, il nostro portiere Ramón Souza è stato vigliaccamente colpito da un proiettile di gomma, sparato da un poliziotto della Compagnia di Polizia Specializzata (CPE)”. Ha dichiarato così, in un comunicato, il Gremio Anapolis.

Ha aggiunto che si è trattato di “un atto orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe preoccuparsi della sicurezza e dell’integrità delle persone che si trovavano nello stadio Jonás Duarte”.

Il portiere è stato curato in campo dal medico della squadra e portato in ospedale. Non sono stati diffusi dettagli sulle sue condizioni.