Polmoniti nei bambini: due casi segnalati in Italia

Due casi di polmoniti nei bambini sono stati registrati negli ultimi giorni sulla penisola: i pediatri invitano alla prudenza

Sale l’allerta anche in Italia, dove sono stati segnalati due casi di polmonite nei bambini. I due episodi dovuti al mycoplasma sono stati registrati dal laboratorio di riferimento di Perugia, uno relativo alla settimana 47/2023 (coinfezione con Rhinovirus) e uno alla settimana in corso, in linea con quanto atteso in questo periodo. Lo evidenziano i bollettini della sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità. Vari focolai si sono già avuti in Cina, dove inizialmente il batterio è stato individuato, e in Francia.

I pediatri: “Polmoniti infantili? Nessun allarme e niente panico”

In risposta alle preoccupazioni sulla diffusione di polmoniti in età pediatrica in Cina, Vietnam e Francia secondo il Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni della società italiana di Pediatria è “fondamentale condividere informazioni cruciali sull’epidemiologia attuale delle infezioni respiratorie in Italia e sull’uso responsabile degli antibiotici”. In questo momento nella popolazione 0-18 anni “si sta osservando un’elevata prevalenza di infezioni respiratorie da virus influenzali e una concomitante circolazione di virus Covid – evidenzia la società scientifica in una nota – in un numero contenuto di casi, queste infezioni virali possono andare incontro a sovrainfezioni batteriche, soprattutto da Streptococcus pneumoniae, batterio per cui l’amoxicillina è l’antibiotico di prima scelta e che in circa il 25% dei casi in Italia è resistente ai macrolidi”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI