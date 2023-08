"Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di salario minimo, dicano no a opere pubbliche come il Ponte che porterà 100mila posti di lavoro" dice Salvini.

“Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di salario minimo, dicano no a opere pubbliche come il Ponte che porterà 100mila posti di lavoro”. Lo dice Matteo Salvini, oggi alla Versiliana, in un punto stampa.