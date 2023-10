Ponte sullo Stretto, De Luca: “Costerà più di 12 miliardi, Salvini fa il meridionalista per Europee”

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, torna nuovamente a parlare del Ponte sullo Stretto: "Salvini sbandiera vittoria, ma costi aumentano".

“Che faccia ha Salvini nello sbandierare la vittoria per il Ponte sullo Stretto di Messina? Ogni anno che passa, le materie prime per realizzare un’opera aumentano, lo dice la storia. Ma Salvini non sa cos’è il prezzario“. Lo ha detto il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, tornando nuovamente sul tema dello stanziamento nella Manovra 2024 dei fondi destinati alla realizzazione del futuro collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Ponte sullo Stretto, finanziamento pronto

Il Ministero dell’Economia, per voce di Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che per la costruzione del Ponte verranno destinati 12 miliardi di euro con oscillazione decennale – un miliardo è stato già messo a disposizione dalla Regione Siciliana – ma l’ex primo cittadino di Messina continua a ribadire che saranno necessari almeno 15 miliardi.

“Ma vi rendete conto in 10 anni quanto aumentano i prezzi di un’opera che è prevista in 15 miliardi. Ho sempre sostenuto che non erano 12 miliardi, oggi lo dice il Sole 24 Ore”, ribadisce ancora De Luca.

De Luca: “Ecco da dove prenderanno i soldi”

“Su 15 miliardi, forse, da quello che stiamo leggendo, ci sono 400 milioni nel 2024 di copertura finanziaria. E nel triennio 2024-2026, forse, 2 miliardi. Il resto con i ‘pagherò’. E tutto questo perché Salvini deve farsi le Europee passando per meridionalista. Però non dice al Nord che i soldi per quella copertura finanziaria” verranno prelevati “dal Fondo Sviluppo e Coesione“, aggiunge ancora Cateno De Luca.

“Fondi tolti ad altre Regioni”

A quel Fondo “attingono tutte le Regioni d’Italia. Se io prendo i soldi da quel Fondo, significa che sto togliendo i soldi per fare le opere che sono necessarie per la vivibilità. E li sto togliendo anche alla Brianza.”.

Secondo De Luca, in questo modo, “la Brianza” e “la Lombardia” finanzieranno la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina “con 400 milioni di euro“. A quel fondo attingono “per il 20% il Nord” e per una buona percentuale “il Meridione”.