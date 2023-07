Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Governo ci crede, sinistra ha sabotato il Sud”

"Il Ponte sarà l’opera del presidente Berlusconi, il primo ad avere questa grande intuizione", ha detto

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’infrastruttura straordinaria che consentirà tanto alla Sicilia quanto alla Calabria di fare un decisivo passo verso il futuro, accorciando il divario che purtroppo i nostri territori hanno nei confronti del Nord del Paese. Sono grata al governo di centrodestra – al premier Meloni, al ministro Salvini, e a tutta Forza Italia – per la determinazione con la quale ha calendarizzato la realizzazione di questa grande opera e per la decisa accelerazione che ha impresso negli ultimi mesi. E se abbiamo la possibilità di iniziare i lavori il prossimo anno ciò si deve a quello che ha fatto negli scorsi anni il presidente Silvio Berlusconi”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, intervenendo ad un evento organizzato da Forza Italia a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

”Il Ponte sarà l’opera del presidente Silvio Berlusconi, il primo ad avere questa grande intuizione. Se oggi questa infrastruttura non è già realtà la colpa è ascrivibile all’ottusità della sinistra, che negli scorsi anni, proprio perché questo era identificato come ‘il Ponte di Berlusconi’, ha sabotato quest’opera con un pregiudizio ideologico senza alcun senso, pregiudizio che ha finito per sabotare anche lo sviluppo del Mezzogiorno.

“Voglio ringraziare, infine, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo impegno all’interno del governo e per la sua attenzione al nostro partito, in un momento per noi così delicato. Forza Italia è viva, è radicata nei territori, è decisiva per l’esecutivo nazionale. Andiamo avanti seguendo in percorso tracciato da Silvio Berlusconi”, ha concluso Siracusano.