Aggredisce la figlia all’ingresso di casa e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: è questa l'accusa per l'arrestato, protagonista di una lite in famiglia violenta a Porto Empedocle, nell'Agrigentino.

Tenta aggressione alla figlia e poi si scaglia contro i carabinieri intervenuti per impedire il gesto di violenza: è successo a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

L’episodio ha portato all’arresto di L.G.F., pregiudicato 60enne della zona, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Aggressione a figlia e carabinieri: arrestato pregiudicato di Porto Empedocle

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle sono intervenuti, nella sera dello scorso martedì, per una lite in famiglia. Nello specifico, il 60enne – il quale non abiterebbe nella casa coniugale – avrebbe aggredito la figlia maggiorenne nei pressi del portone d’ingresso.

I militari, intervenuti fortunatamente prima che l’uomo potesse provocare ferite alla ragazza, hanno cercato di tranquillizzare l’aggressore. In risposta a questo tentativo, il pregiudicato si sarebbe scagliato contro i militari, provocando lievi lesioni a un carabiniere.

Sul posto è quindi intervenuto anche il 118. Il soggetto, fermato e condotto in caserma, è stato sottoposto ai domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, le autorità hanno sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due giorni a settimana.

Immagine di repertorio